Польша предложила США 2 млрд долларов за сдерживание российской агрессии

Минобороны Польши подготовило документ получивший название «Предложение о постоянном присутствии США в Польше». Варшава хочет, чтобы на ее территории появилась постоянная военная база США. Договор между двумя государствами предусматривает размещение в Польше совместной польско-американской военной базы, где будет стоять бронетанковая дивизия США. На эти цели сейм готов израсходовать два миллиарда долларов.