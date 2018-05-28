Автостат: в России чаще всего продаются отечественные автомобили

Выяснилось, что каждая четвертая реализуемая в РФ машина выпущена местным производителем. Об этом 28 мая пишет газета «Известия».
Самые большие продажи среди российских автогигантов зафиксированы у «АвтоВАЗа». За первый квартал 2018 года компания реализовала 109 800 своих транспортных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи «АвтоВАЗа» выросли на 25%.
Второе место рейтинга досталось «ГАЗу». Его продажи за три первые месяца нынешнего года составили 17 100 единиц техники. Рост составил 10%. Третью строчку занимает компания «УАЗ», которой удалось продать за указанный период 10 800 машин, что на 17% меньше, чем годом ранее.