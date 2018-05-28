Автостат: в России чаще всего продаются отечественные автомобили

Второе место рейтинга досталось «ГАЗу». Его продажи за три первые месяца нынешнего года составили 17 100 единиц техники. Рост составил 10%. Третью строчку занимает компания «УАЗ», которой удалось продать за указанный период 10 800 машин, что на 17% меньше, чем годом ранее.