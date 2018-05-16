В Гренландии обнаружены следы жизнедеятельности древних цивилизаций

Так выбросы металла начали расти в 900 годы до нашей эры. В этот период финикийцы осваивали и развивали новые маршруты торговли в западной части Средиземноморья. Пик загрязнения пришелся на времена расцвета Римской империи — I-II века нашей эры. Снижение концентрации свинца в ледниках Гренландии приходится на время эпидемий и политических неурядиц.