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Posted 16 мая 2018, 13:04

Published 16 мая 2018, 13:04

Modified 17 октября 2022, 19:38

Updated 17 октября 2022, 19:38

В Гренландии обнаружены следы жизнедеятельности древних цивилизаций

16 мая 2018, 13:04
Международная группа экспертов, в ходе исследования проб льда из Гренландии, выявила в образцах остатки свинца.

Металл мог попасть в лед в период с 1 100 года до нашей эры до 800 года нашей эры. Об этом 16 мая пишет газета «Известия».

Лед с остатками свинца был обнаружен на севере Гренландии. Его изучали специалисты из Оксфордского университета, Норвежского института исследований воздуха и Копенгагенского университета.

Временные промежутки, в которые частицы металла вмерзли в лед, соответствуют расцвету и гибели Римской империи и Древней Греции. Ученые полагают, что отложения свинца в лед связаны с разработками европейских месторождений свинцово-серебряных руд. Добытые драгоценные металлы использовались римлянами для чеканки монет.

Частицы свинца в Гренландию попали по воздуху. Через воды Атлантического океана их перенесли ветра. В ледники свинец попал, осев вместе с пылью и дождем.

По словам ученого Джо Макконнелла, исследование образцов из Гренландии дает возможность найти связь между уровнями металла во льду и расцветом экономик древних империй. Количество частичек свинца на разной глубине соответствует времени войн, распространения болезней, бунтов, восстаний и освоения новых земель.

Так выбросы металла начали расти в 900 годы до нашей эры. В этот период финикийцы осваивали и развивали новые маршруты торговли в западной части Средиземноморья. Пик загрязнения пришелся на времена расцвета Римской империи — I-II века нашей эры. Снижение концентрации свинца в ледниках Гренландии приходится на время эпидемий и политических неурядиц.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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