В Башкирии за загрязнение воздуха оштрафовали три предприятия

Предприятия оштрафовали более чем на 470 тысяч рублей. ООО «Градиент» обратилось в суд для замены назначенного штрафа в 90 тысяч рублей на более мягкое взыскание за вброс загрязняющих веществ без разрешения. Суд заменил штраф на предупреждение.