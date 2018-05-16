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Posted 16 мая 2018, 04:30

Published 16 мая 2018, 04:30

Modified 17 октября 2022, 19:38

Updated 17 октября 2022, 19:38

В Башкирии за загрязнение воздуха оштрафовали три предприятия

16 мая 2018, 04:30
Сумма штрафа превысила 470 тысяч рублей.

В 2017 году жители села Лебяжий в Уфимском районе пожаловались на задымленность и запыленность воздуха в Башкирскую природоохранную межрайонную прокуратуру, сообщили в пресс-службе ведомства. После проверки выяснилось, что атмосферу загрязняют три предприятия, производящие асфальтобетон.

Предприятия оштрафовали более чем на 470 тысяч рублей. ООО «Градиент» обратилось в суд для замены назначенного штрафа в 90 тысяч рублей на более мягкое взыскание за вброс загрязняющих веществ без разрешения. Суд заменил штраф на предупреждение.

Прокурор обжаловал решение суда в Верховном суде, в итоге суд оставил ранее назначенный предприятию штраф без изменения и жалобу фирмы не удовлетворил.

Организация также получила необходимые разрешительные документы и приняла меры к соблюдению экологических требований при производстве работ.

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#Происшествия#Новости
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