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Posted 15 мая 2018, 11:14

Published 15 мая 2018, 11:14

Modified 17 октября 2022, 19:38

Updated 17 октября 2022, 19:38

Российские дипломаты сообщают о задержаниях и допросах россиян в Британии

15 мая 2018, 11:14
По словам сотрудников посольства России в Лондоне, к ним стали поступать жалобы от въезжающих в Великобританию россиян на действия местных сотрудников силовых структур.

Якобы людей подвергают немотивированным задержаниям и допросам. Об этом информирует портал rns.online.

На сайте посольства РФ в Великобритании написано, что людей задерживают как полицейские, так и сотрудники Пограничной службы МВД. Работники английских силовых структур проводят беседы с россиянами, прибывшими в страну по британской визе, то есть на законных основаниях.

Российские дипломаты просят своих соотечественников, которые подверглись задержанию, после прибытия в аэропорты Соединенного Королевства, сообщать им об этом. Сделать это можно конфиденциально. Жалобы помогут оградить россиян от дискриминационного подхода к ним со стороны британских властей.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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