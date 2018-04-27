Уфимка отсудила полмиллиона за протекшее окно

Однако решить за один день все это невозможно, так как не выявлена причина, которая, кстати, проявляется далеко не при каждом дожде, и поэтому требуется время на устранение этих причин. При этом три экспертизы не указали на причину протечки (две из которых были судом признаны не соответствующими, а третья ссылалась на не действующие нормативные документы).