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В текущем полугодии Росстандарт составит список нерадивых производителей

26 апреля 2018, 20:39
В Росстандарте в первой половине 2018 года подготовят «чёрный список» производителей, чья продукция не соответствует стандартам качества. Об этом сообщил руководитель ведомства Алексей Абрамов.

Как сообщает издание rns.online, Росстандарт составит список, в который войдут те производители, которые вводят в заблуждение потребителей о характеристиках и качестве своей продукции. На территории многих регионах России пройдут инспекционные проверки товара, на упаковке которого имеется маркировка ГОСТ. Проверка будет осуществляться Росстандартом вместе с общественными организациями, в число которых входит и Роскачество. Отмечается, что все проверки будут проходить в режиме «тайного покупателя».

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