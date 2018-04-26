В США объяснили причину проникновения в генконсульство России

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт сообщила об этом в своем Twitter-аккаунте, - передает издание rns.online. Науэрт объяснила, что должностные лица совершили проникновение в генконсульство России, чтобы убедится в том, что оно было освобождено полностью. Отмечается, что американские власти будут обеспечивать и поддерживать генконсульство РФ в соответствии со всеми обязательствами. Представитель Госдепа США также добавила, что это было не «вторжение», а правомерная реакция на «вопиющие» действия России.