Росстат посчитал стоимость майских шашлыков

В Ингушетии и Чечне на майских шашлыках потратятся меньше всего – 801,83 рубля и 784,87 рубля соответственно. В Росстате отметили, что при расчете стоимости шашлыков для данных субъектов РФ не учитывались алкогольные напитки и свинина, так как здесь преобладает мусульманское население