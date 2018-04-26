Подмосковное правительство собирается вырубить реликтовый лес

По информации издания «Новые известия», формально лес принадлежит ЗАО «Агрохолдинг Горки-2». В его совете находятся два известных миллиардера – Гавриил Юшваев и Давид Якобашвили, которые были инициаторами процесса по смене категории участка. Их просьбы было достаточно для того, чтобы превратить уникальный лесной массив в строительную площадку для коттеджного поселка. Нарушающее закон постановление подписал действующий на тот момент губернатор Громов, не согласовав и не обсудив свое решение с местными жителями. При этом глава Одинцовского района Алексей Бредов также принял в этом участие, приложив к постановлению заключение от своего имени. Местные жители, которые захотели своими глазами посмотреть на этот документ, в администрации района получили отказ. Само постановление также оказалось не просто увидеть – он не был опубликован в Электронном фонде правовой и нормативно-технической информации.