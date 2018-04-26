«Ночные волки» Башкирии: железный характер, добрая душа и нагайка, если что

- А бывает и наоборот: однажды я был по делам в Самаре и не успел переодеться после деловой встречи, поехал на встречу с братьями прямо в деловом костюме. Приехал к ним, подошел и слышу: «Ты кто? Нам тебя не надо. Иди отсюда. Мы нашего Сёму ждем из Уфы». Они, конечно, дурачились, потому что узнали меня, получилось смешно, - улыбается Семен Кулагин, у которого, кстати, в наряде присутствуют еще и казачьи мотивы - шапки-кубанки, нагайки. Объяснение этому простое: во-первых, Семен – сам родом из теркских казаков, а во-вторых, есть мнение, что при создании «Ночных волков» их отец-основатель и бессменный руководитель Александр «Хирург» Залдостанов, который сам родом с Украины, взял в качестве примера Запорожскую Сечь, как она описана, например, в гоголевском романе «Тарас Бульба», когда для казака и жена, и дела побоку, если зовут братья, и все вместе они несутся навстречу ветрам и приключениям, наслаждаясь товариществом.