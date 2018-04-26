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Мантуров рассказал о потребности господдержки для испытаний качества

26 апреля 2018, 20:40
В ходе прошедшей Коллегии Росстандарта глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о существующей необходимости разработать меры государственной поддержки лабораторий, занимающихся тестированием качества продукции.

Как сообщает издание rns.online, в ходе Коллегии Росстандарта была выдвинута инициатива о создании и проработке мер для поддержки государственных испытательных лабораторий. Чиновники также озвучили предложение по целевому субсидированию развития испытательной базы.

Как отметил Денис Мантуров, сегодня испытания продукции на качественные стандарты имеют большое значение. Такие услуги необходимо предоставлять на самом высоком и инновационном уровне. Кроме этого, как заявили на Коллегии, услуги по испытанию качества должны быть доступны в первую очередь для средних и малых компаний.

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