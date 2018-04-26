Мантуров рассказал о потребности господдержки для испытаний качества

Как отметил Денис Мантуров, сегодня испытания продукции на качественные стандарты имеют большое значение. Такие услуги необходимо предоставлять на самом высоком и инновационном уровне. Кроме этого, как заявили на Коллегии, услуги по испытанию качества должны быть доступны в первую очередь для средних и малых компаний.