mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе с сегодняшнего дня заработают паромные переправы

25 апреля 2018, 09:53
Всего будет работать семь паромных переправ.

Речная навигация и паромные переправы откроются в этом году не в мае, а уже 25 апреля, сообщили в пресс-службе администрации города.

Обычно открытие навигации наступает с началом дачного сезона, потому что в основном речными паромными переправами пользуются садоводы – владельцы более 18 тысяч садовых участков, которые объединены в 110 садоводческих товариществ пользуются семи паромными переправами и одним маршрутом внутреннего водного транспорта общего пользования.

К открытию навигации паромного транспорта подготовлены восемь единиц самоходных и пять единиц несамоходных судов. Проделаны корпусные сварочные работы, покрасочные работы, текущий ремонт главных судовых двигателей, реверс-редукторных агрегатов, рулевых устройств, судовых механизмов и систем и многое другое.

Цена за проезд в 2018 году на речных паромных переправах останется прежней и составит 25 рублей с пассажира. Льготникам билет обойдется в 15 рублей. Тариф на перевозку пассажиров по маршруту внутреннего водного транспорта общего пользования «Дудкино – Зеленый Мыс» так же не изменится по отношению к прошлому году и составит 32 рубля с пассажира, и 16 рублей с пассажира-льготника.

Кстати, накануне на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов уточнил, что работа переправ субсидируется из бюджета столицы.

- При себестоимости одной поездки в 83 рубля мы субсидируем ее стоимость, чтобы цена не превышала 25 рублей, - уточнил он. - Это глубоко убыточная услуга, но мы осознанно идет на такие затраты, потому что понимаем, что переправы нужны садоводам.

Материалы по теме
Муниципальный паром в Уфе подорожал на пять рублейПаром у трамплина перенесут в Тужиловку, а к Дудкинскому будут ходить маршрутки
#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48