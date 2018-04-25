В Уфе с сегодняшнего дня заработают паромные переправы

Цена за проезд в 2018 году на речных паромных переправах останется прежней и составит 25 рублей с пассажира. Льготникам билет обойдется в 15 рублей. Тариф на перевозку пассажиров по маршруту внутреннего водного транспорта общего пользования «Дудкино – Зеленый Мыс» так же не изменится по отношению к прошлому году и составит 32 рубля с пассажира, и 16 рублей с пассажира-льготника.