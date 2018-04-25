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В России выросли ставки на аэронавигационное обслуживание самолетов

25 апреля 2018, 19:28
Руководство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) одобрило повышение ставок сборов на обслуживание воздушных судов на 4,8%.

Регулятор предупредил о недопустимости навязывания авиакомпаниям дополнительных услуг кроме тех, которые предоставляет ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Об этом пишет портал rns.online.

Сотрудники ФАС проанализировали тарифную заявку и финансовую модель ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Специалисты ведомства исследовали объем экономически обоснованных расходов. В них включили траты на метеообеспечение, а также источники инвестиций, направляемые на обеспечение безопасности перелетов.

Отдельных тарифов за услуги по метеообеспечению в России нет. В ФАС заявили, что от увеличения ставок общая тарифная нагрузка на авиаперевозчиков не вырастет.

Теперь ставка сбора за пролет 100 километров в воздушном пространстве России для иностранных самолетов весом менее двух тонн вырастет с 10,6 до 11,1 доллара. Зарубежные воздушные суда массой свыше 400 тонн должны будут платить за аэронавигационное обслуживание уже не 128,4 доллара, а 134,6 доллара за 100 километров полета.

Для российских воздушных судов весом не более двух тонн ставка сбора за 100 километров полета вырастет с 335,6 до 351,8 рубля. За самолеты массой более 400 тонн придется платить уже не 3 089, а 3 238 рублей.

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