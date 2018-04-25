В России выросли ставки на аэронавигационное обслуживание самолетов

Теперь ставка сбора за пролет 100 километров в воздушном пространстве России для иностранных самолетов весом менее двух тонн вырастет с 10,6 до 11,1 доллара. Зарубежные воздушные суда массой свыше 400 тонн должны будут платить за аэронавигационное обслуживание уже не 128,4 доллара, а 134,6 доллара за 100 километров полета.