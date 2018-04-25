Употребление противозачаточных средств повышает риск тромбоза в 35 раз

Эксперты Genotek проводили свое исследование в период с 15 января по 15 апреля текущего года. Ученые обследовали 1 166 россиянок. Целью генетиков было установить частоту встречаемости мутации Лейдена и других генетических вариантов у жительниц России. Большинство участниц исследования проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Новосибирске.