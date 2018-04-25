Употребление противозачаточных средств повышает риск тромбоза в 35 раз

Из 100 женщин у каждой третьей выявлена мутация в гене F5 или мутация Лейдена. Об этом пишет портал rns.online.
Женщинам с мутацией Лейдена не рекомендуется принимать противозачаточные таблетки. Им необходимо подобрать другой способ контрацепции. В случае если носительница мутации Лейдена принимает оральные контрацептивы, то ее риск тромбоза выше нормы в 35 раз.
Женщины, у которых ген F5 не мутируют, рискуют получить тромбоз из-за приема противозачаточных таблеток в 3,8 раза чаще тех, кто данные препараты вообще не использует.
По словам гендиректора Genoket Валерия Ильинского, любые лекарства, в том числе и оральные контрацептивы, каждому человеку необходимо подбирать с учетом его генетических особенностей. Благодаря этому риск получить смертельно опасные побочные эффекты, такие как венозные тромбозы, минимизируется.
Эксперты Genotek проводили свое исследование в период с 15 января по 15 апреля текущего года. Ученые обследовали 1 166 россиянок. Целью генетиков было установить частоту встречаемости мутации Лейдена и других генетических вариантов у жительниц России. Большинство участниц исследования проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Новосибирске.
Отметим, что медицинская компания Genotek занимается оказанием услуг в сфере персональной и медицинской генетике. Ее лаборатория открыта в Москве, а дочерние компании функционируют в Казахстане и США.
Медико-генетический центр Genotek появился в 2010 году. В его создании участвовали как российские, так и европейские научно-исследовательские институты, специализирующиеся в сферах генетики и медицины.