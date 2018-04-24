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«Волонтеры Победы» опровергли статус задержанной на Украине россиянки

24 апреля 2018, 17:06
Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала активистку Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Елену Одновол.

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, россиянку задержали на границе с Крымом. Об этом пишет портал rns.online.

По данным украинской стороны, Одновол являлась «доверенным лицом» президента России Владимира Путина во время компании по его переизбранию. Украинские спецслужбы считают, что женщина участвовала в «подрывной деятельности против Украины во вред ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности». Что активистка делала на границе, пока неизвестно.

Глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова опровергла сведения о статусе Одновол как «доверенного лица» Путина. В то же время женщина подтвердила принадлежность задержанной к движению «Волонтеры Победы». Якобы Одновол была всего лишь руководителем группы волонтеров в региональном штабе Путина. Задержанная СБУ россиянка вместе с мужем проживает в Крыму.

Руководство движения «Волонтеры Победы» характеризует Елену Одновол как «добрую» и «хорошую» девушку. Она уже давно работает в указанной выше структуре. Одновол «принадлежит к числу тех людей, кто выстроил работу по сохранению истории, по гражданско-патриотическому воспитанию в Крыму», подытожила Амельченкова.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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