«Волонтеры Победы» опровергли статус задержанной на Украине россиянки

По данным украинской стороны, Одновол являлась «доверенным лицом» президента России Владимира Путина во время компании по его переизбранию. Украинские спецслужбы считают, что женщина участвовала в «подрывной деятельности против Украины во вред ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности». Что активистка делала на границе, пока неизвестно.