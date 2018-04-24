В Уфе открылся третий фитнес-клуб федеральной сети MetroFitness

Правда, иногда за них нужно было побороться по-настоящему, точнее, померяться силой. Чтобы получить месячную карту нужно было дольше всех на вытянутой руке продержать пудовую гирю. А это ни много ни мало, 16 килограммов. Для неподготовленного человека нагрузка немалая. Тем не менее, победителю удалось больше минуты держать пуд железа на вытянутой руке. Зато теперь он целый месяц сможет бесплатно качать вторую руку.