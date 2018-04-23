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СМИ: власти России собираются передать Башару Асаду комплексы С-300

23 апреля 2018, 16:50
Газета «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник в военно-дипломатических кругах сообщает, что Россия в ближайшее время может передать Сирии ракетные зенитные комплексы С-300.

Передача вооружения пройдет в рамках оказания военно-технической помощи. Об этом пишет портал rns.online.

Власти РФ собирались передать властям Сирии ЗРК С-300 еще в 2010 году. Однако поставку пришлось отменить из-за протеста Израиля, который опасался за свое воздушное пространство.

Источник издания утверждает, что сейчас вопрос о передаче Дамаску комплексов С-300 уже почти решен. В то же время существует опасность того, что Израиль нанесет удар по российским ЗРК, как только те окажутся в руках военных подконтрольных Башару Асаду.

В начале апреля 2018 года президент России Владимир Путин рассказал, что Кремль может передать Сирии комплексы С-300. Громкое заявление было сделано после того, как США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам войск Башара Асада. Последнего обвиняют в применении химического оружия в сирийском городе Дума.

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