Бизнесмены из Белгорода почти три года провели в СИЗО без обвинения

Если раньше эта схема работала бесперебойно, то в деле с белгородскими предпринимателями все пошло не так. Из-за этого компании пришлось обратиться за помощью к юристам ООО «ТМД». Причем их услуги были оценены в 23 миллиона рублей, хотя у МРСК есть свой штат адвокатов. «ТМД» владеет Олег Жуков, который также является совладельцем ООО «Юридика», компании, учредившей сетевое издание «Легал Репорт». К слову, оно не раз освещало ситуацию с позиции МРСК.