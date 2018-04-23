Alfa Future People объявил хедлайнеров и концепцию юбилейного фестиваля

«Alfa Future People – уникальное масштабное трендовое событие международного уровня и первый российский музыкальный фестиваль, который, уже на протяжении пяти лет, становится пространством без наличных, - отметил Владислав Святик, заместитель директора по продажам Mastercard в России. – Современные платежные технологии уже прочно вошли в нашу жизнь и с Mastercard россияне могут просто, удобно и безопасно оплачивать покупки не только картами, но и самыми разными устройствами – браслетами, кольцами, смартфонами, брелоками, наручными часами. Мы уверены, что в недалеком будущем для оплаты будет доступен, практически, любой форм-фактор. Mastercard постоянно работает над тем, чтобы в России были доступны передовые решения и вы могли выбирать самый лучший и удобный способ оплаты. Вместе с создателями Alfa Future People мы делимся своим видением будущего с многотысячной аудиторией. В Mastercard мы верим в мир без наличных».