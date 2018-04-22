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В Башкирии столкнулись “Лада Калина” и КамАЗ: два человека погибли

22 апреля 2018, 13:05
Ранним утром 22 апреля возле города Октябрьск зарегистрировано смертельное ДТП.

Авария случилась на 1 км автодороги Октябрьский-Туймазы. “Лада Калина” за рулем которого находился 26-летний житель Бакалинского района и КамАЗ, за рулем которого был 32-летний местный житель столкнулись. В результате, ДТП стало причиной смерти водителя легкового автомобиля и его 23-летней пассажирки. Они скончались от полученных травм.

На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и выясняют причины происшествия, сообщает в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

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