В Башкирии водитель легковушки скончался, въехав в «Ниву»

20 апреля утром в Калтасинском районе на пятом километре автодороги села Краснохолмский-Нефтекамск 67-летний местный житель за рулем «ВАЗ-2106» выехал на встречку, проигнорировав действие знака «обгон запрещен», и столкнулся с «Ладой Нива», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.