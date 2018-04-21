В Башкирии водитель легковушки скончался, въехав в «Ниву»

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Мужчина влетел в автомобиль на встречке, проигнорировав знак «обгон запрещен».
20 апреля утром в Калтасинском районе на пятом километре автодороги села Краснохолмский-Нефтекамск 67-летний местный житель за рулем «ВАЗ-2106» выехал на встречку, проигнорировав действие знака «обгон запрещен», и столкнулся с «Ладой Нива», сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
В результате происшествия водитель «ВАЗ-2106» скончался на месте, а его 68-летняя пассажирка госпитализирована. 63-летней пассажирке «Нивы» также понадобилась медицинская помощь.
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