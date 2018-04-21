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В Башкирии водитель легковушки скончался, въехав в «Ниву»
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Весна в БашкирииБолеем за нашихЧП в школе
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В Башкирии водитель легковушки скончался, въехав в «Ниву»

Сегодня, 10:42Происшествия
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