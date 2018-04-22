Сегодня «Уфа» сыграет с лидером чемпионата России – с «Локомотивом»

— Команда очень опытная, сбалансированная, прекрасные игроки. Не зря сейчас с достаточно большим отрывом идут на первом месте. У «Локомотива» есть хорошая атакующая группа, и оборона, и центр поля. Без явно слабых мест. Поэтому эта команда наиболее ровно прошла весь чемпионат, нет откровенных спадов. Заслуженно лидирует, — рассказал о будущем сопернике Сергей Семак.