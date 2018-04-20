В России выросла доля нелегального рынка сигарет

Больше всего нелегальных сигарет ввозится в РФ через территории Брянской и Смоленской областей, а также республики Северного Кавказа. Так на Кавказе показатель по нелегальному табаку превышает общероссийский в три раза. С января по апрель 2018 года доля нелегальных сигарет, продаваемых на этих территориях, достигла 21,4%.