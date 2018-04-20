В Башкирии продолжаются протесты против высказывания комика Руслана Белого

Под горячую руку обиженных жителей республики попал и другой комик. Башкирский стендапер Марсель Мухамедьянов и шоумен Инвир Хисаметдинов на свою голову были на том самом шоу, где Белый назвал Салавата Юлаева бандитом. Часть пользователей соцсетей, посмотревшие выступление комика по каналу ТНТ и в ютубе, заметили, что молодые люди башкирской национальности сидели в первом ряду и даже “смеялись”. По их мнению, небезысвестные в башкирской среде Марсель и Инвир, после шуток Белого о Салавате должны были, как минимум, встать и уйти.