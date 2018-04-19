Всплыло видео, как стерлитамакский школьник взрывает «коктейль Молотова»

Сегодня, 19 апреля, в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлен 17-летний Артем, устроивший накануне резню в своей школе. В момент съемки парень показывает, как взрывается коктейль Молотова, который он изготовил собственноручно. По этическим соображениям мы не стали публиковать само видео.