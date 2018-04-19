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Всплыло видео, как стерлитамакский школьник взрывает «коктейль Молотова»

19 апреля 2018, 14:56
Этот видеоролик может послужить дополнительным подтверждением того, что Артем давно проявлял агрессию и склонность к жестокости.

Сегодня, 19 апреля, в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлен 17-летний Артем, устроивший накануне резню в своей школе. В момент съемки парень показывает, как взрывается коктейль Молотова, который он изготовил собственноручно. По этическим соображениям мы не стали публиковать само видео.

Напомним, ЧП произошло вчера в школе № 1 в Стерлитамаке. Подросток явился в класс и ударил канцелярским ножом свою учительницу и одноклассницу, еще одна девочка выпрыгнула из окна, когда юный «террорист» поджег класс.

Затем Артем попытался покончить с собой.

#Новости#ЧП с детьми#ЧП в школе#Татьяна Майорова,#Происшествия
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