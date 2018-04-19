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В марте темпы роста ВВП России упали до 0,7%

19 апреля 2018, 16:08
По данным Минэкономразвития в прошлом месяце рост ВВП России замедлился в годовом выражении до 0,7%.

В составленном экспертами ведомства обзоре «Картина деловой активности. Апрель 2018 года» содержится информация о ВВП России за первый квартал 2018 года. Об этом пишет портал rns.online.

В январе прирост ВВП России в годовом выражении составил 1,4%. В феврале этот показатель был равен — 1,3%, а марте — 0,7%. В целом за первые три месяца нынешнего года прирост ВВП составил 1,1%.

Снижение роста ВВП в прошлом месяце по сравнению с январем-февралем обусловлено спадом в темпах строительства. В марте спад динамики строительства показал -9,7%. В январе-феврале данный показатель находился на околонулевой отметке.

В Минэкономразвития отметили, что негативно отразились на росте ВВП и показатели розничной торговли. Последние остановились на уровне -2 п.п. Вклад промышленных видов деятельности остался на отметке 4 п.п. Положительные показатели наблюдаются только в секторе услуг.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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