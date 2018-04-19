Россию из-за санкций не будут отключать от системы SWIFT

Отметим, что вопрос об отключении РФ от системы SWIFT поднимается не впервые. Еще в 2014 году Европарламент предложил ввести такие финансовые санкции. Но тогда руководство SWIFT заявило, что не намерено в одностороннем порядке из-за изменившейся политической ситуации принимать решение о давлении на Россию и введении ограничительных мер.