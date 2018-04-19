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Россию из-за санкций не будут отключать от системы SWIFT

19 апреля 2018, 16:37
Из-за санкционных мер Россия не лишится доступа в систему финансовых сообщений (SWIFT). Об этом заявил глава компании Готфрид Лайбрандт.

По его словам SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – организация, которая занимает нейтральную позицию. Сегодня в Москве проходит общее собрание Российской национальной ассоциации СВИФТ, а также бизнес-форум SWIFT, на котором и выступил Лайбрандт, сообщает rns.online.

Отметим, что вопрос об отключении РФ от системы SWIFT поднимается не впервые. Еще в 2014 году Европарламент предложил ввести такие финансовые санкции. Но тогда руководство SWIFT заявило, что не намерено в одностороннем порядке из-за изменившейся политической ситуации принимать решение о давлении на Россию и введении ограничительных мер.

Интересно, что в том же году Центробанк разработал аналог SWIFT, который позволяет обмениваться финансовой информацией внутри страны, чтобы передавать сообщения иностранным партнерам, подобной системы у России пока нет.

О возможном отключении РФ от SWIFT заявил и глава Сбербанка Герман Греф, выразив надежду, что до таких крайностей не дойдет.

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