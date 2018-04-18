Все школы Башкирии подключат к высокоскоростному интернету в 2019 году

Сейчас в республике школы обеспечиваются доступом к интернету отдельными контрактами. При этом общеобразовательные организации получают услуги разного качества: скорость доступа варьируется от 128 кбит/с до 10 Мбит/с. Из 1954 школ 220 вообще не подключены к всемирной паутине.