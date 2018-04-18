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Все школы Башкирии подключат к высокоскоростному интернету в 2019 году

18 апреля 2018, 11:57
Уже к 1 сентября 2018 года интернетом будет обеспечено 1800 школ.

К 1 сентября 2018 года планируется подключить 1800 школ республики в высокоскоростному интернету, а полностью перейти на него планируется к 1 января 2019 года, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Председатель госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционированиия системы «Открытая Республика» Расул Таипов заявил, что для обеспечения всех школ республики понадобится модернизация. Новшество позволит подключить все школы к системе Электронного образования Башкирии.

Сейчас в республике школы обеспечиваются доступом к интернету отдельными контрактами. При этом общеобразовательные организации получают услуги разного качества: скорость доступа варьируется от 128 кбит/с до 10 Мбит/с. Из 1954 школ 220 вообще не подключены к всемирной паутине.

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#Новости#Злата Зукович#Технологии
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