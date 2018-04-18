В Башкирии запретили выжигать сухую траву

Внесены изменения в ежегодный комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Установлен запрет на выжигание сухой травы и разведение костров в границах автомобильных и железных дорог. Также запрещено выбрасывать окурки и спички из окон поездов и автомобилей.
Нарушителям правил грозит штраф от 15 до 500 тысяч рублей, физическим лицам выпишут штраф от двух тысяч рублей. Премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов также предложил увеличить штрафы за неразумное поведение с огнем.