В Башкирии запретили выжигать сухую траву

Нарушителям правил грозит штраф от 15 до 500 тысяч рублей, физическим лицам выпишут штраф от двух тысяч рублей. Премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов также предложил увеличить штрафы за неразумное поведение с огнем.