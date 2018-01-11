В Башкирии введут штрафы за нарушение решений антитеррористической комиссии
Как сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая, в случае принятия нового закона за нарушение решений антитеррористической комиссии предлагается установить штрафы:
- для граждан от 1 до 3 тысяч рублей,
- для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей,
- для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.
За повторное нарушение размеры штрафов составят:
- для граждан от 4 до 5 тысяч рублей,
- для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей,
- для юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей.
– Антитеррористическая комиссия Республики Башкортостан сформирована по решению Президента Российской Федерации. Данный орган занимается координацией деятельности по профилактике терроризма и ликвидации его последствий, – прокомментировал председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. – В соответствии с федеральным законодательством решения таких комиссий в регионах обязательны для исполнения органами государственной власти и местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами. Регионы уполномочены самостоятельно установить ответственность за неисполнение решений антитеррористических комиссий. В связи с этим и был подготовлен соответствующий законопроект.