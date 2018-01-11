В Башкирии введут штрафы за нарушение решений антитеррористической комиссии

Депутаты Госсобрания - Курултая планируют принят закон, согласно которому за неисполнение решений антитеррористической комиссии граждан и юрлиц будут штрафовать. Законопроект поддержан профильным комитетом и должен быть рассмотрен на ближайшем пленарном заседании регионального парламента.

Как сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая, в случае принятия нового закона за нарушение решений антитеррористической комиссии предлагается установить штрафы:

- для граждан от 1 до 3 тысяч рублей,

- для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей,

- для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

За повторное нарушение размеры штрафов составят:

- для граждан от 4 до 5 тысяч рублей,

- для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей,

- для юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей.