Партия ветеранов России: Референдум в Благовещенске неизбежен

По планам, обнародованным компанией-инвестором «Регион-Капитал» (получившей разрешение на строительство объекта) полигон (ТКО) строится в пяти километрах от Благовещенска, вблизи села Новонадеждино, на территории общей площадью 42 га. На этой площадке предполагается, как заявляет компания, также разместить мусоросортировочный комплекс мощностью 50 тысяч тонн в год и комплекс по переработке промышленных отходов IV и V классов опасности. Жители города и района обеспокоены тем, что данная инициатива может превратиться в экологическую катастрофу, поскольку территория предполагаемая под его размещение находится в непосредственной близости от населенных пунктов.