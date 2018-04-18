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Litasco в 2017 году стала крупнейшим покупателем российской нефти

18 апреля 2018, 15:54
Швейцарская компания Litasco по итогам 2017 года стала крупнейшим покупателем российской нефти.

Litasco – нефтетрейдер, дочерняя структура российской компании «ЛУКойл». В прошлом году она приобрела более 35 миллионов тонн отечественной нефти по средней цене 48,5 доллара за баррель, сообщает rns.online.

На втором месте оказалась китайская корпорация China National United Oil Corporation, она приобрела 28,9 миллиона тонн нефти. Замкнула тройку лидеров также российская компания – «дочка» «Роснефти» Rosneft Trading, которая смогла приобрести 22 миллиона тонн сырья. Цена при этом составила 50,7 доллара за баррель.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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