Эксперт дал оценку первому украинскому вертолету «Надия»

В Киеве заявили, что винтокрылая машина способна выполнять различные задачи: от патрулирования до спасения людей во время ЧС. Эксперты, тем не менее, уверяют, что «новый» вертолет морально устарел, так как не отвечает современным авиационным требованиям и работает на слабых агрегатах, поэтому о его будущем можно только догадываться.