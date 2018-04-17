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В Уфе жена бывшего полицейского может ответить за подаренную ей иномарку

17 апреля 2018, 10:25
Напомним, за бывшего бывшего начальника антикоррупционного отдела МВД взялась прокуратура.

Продолжается история с бывшим сотрудником МВД Игорем Воробьёвым, который подарил своей супруге дорогую иномарку.

Прокуратура требует конфисковать имущество в несколько десятков миллионов рублей у бывшего начальника антикоррупционного отдела МВД. Также прокуратура потребовала привлечь к субсидиарной ответственности супругу обвиняемого. Подаренный «Mercedes GLA Klasse» за два с лишним миллиона рублей уже продан.

Судебное заседание отложено на 20 апреля из-за ходатайства прокуратуры о допросе ещё двух свидетелей.

Сам Воробьев находится сейчас в СИЗО по подозрению в избиении 29-летнего жителя Стерлитамака.

Напомним, высокопоставленный полицейский, курировавший, в том числе, борьбу с игорным бизнесом, а также контроль АПК и потребительским рынком водных биоресурсов и другие сферы, в период с 2013 по 2017 год приобрел имущества на 30 миллионов рублей. В этот сомнительный перечень входит, в частности, и двухэтажный жилой дом площадью 350 квадратных метров со СПА-комплексом, расположенный на земельном участке с ландшафтным дизайном в сосновом бору под Уфой.

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