В Уфе объяснили, почему не все уфимцы услышали сирены во время их проверки

В Управлении гражданской защиты города объяснили, почему не всем удалось услышать пронзительный вой систем оповещения. Оказывается, не во всех местах Уфы имеются сирены. Это, конечно же, не означает, что жители столицы в случае беды не будут предупреждены, - поясняют в ведомстве.