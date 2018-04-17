Эксперт рассказал о ситуации с сырными и сыроподобными продуктами в России

Замглавы комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК признала, что бывают случаи, когда покупателей специально вводят в заблуждение. Людям предлагают сырный или сыроподобный продукт под видом натурального. С таким фальсификатом действительно необходимо бороться. Однако полностью запрещать сыроподобные продукты не нужно. Ведь многим россиянам по карману только такая молокосодержащая еда. К тому же запреты лишь разбалансируют рынок. В магазинах возникнет дефицит молочных продуктов. Как следствие, цены на молочку пойдут вверх.