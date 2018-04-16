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«ВИМ-Авиа» третий раз поменяла гендиректора после приостановки работы

16 апреля 2018, 16:00
Авиакомпания «ВИМ-Авиа», которая прекратила рейсы в октябре 2017 года, в третий раз официально сменила генерального директора. На этот раз компанию возглавил Андрей Лайко.

Соответствующие изменения внесли в ЕГРЮЛ 13 апреля. Новый гендиректор не имеет доли в компании.

Напомним, в конце 2017 года главой «ВИМ-Авиа» назначили бывшего заместителя начальника правового управления Альфа-банка Всеволода Кусова. На этом посту он сменил Вячеслава Кононенко, экс-первого заместителя генерального директора обанкротившейся компании «Трансаэро». Его назначили генеральным директором авиакомпании вместо Александра Кочнева, который находился тогда под домашним арестом.

В прошлом году в «ВИМ-Авиа» говорили, что на эту должность также претендовал бывший глава «Трансаэро» Александр Бурдин. Но он не вступил в должность по организационным причинам, сообщил портал rns.online.

В 2017 году, 25 сентября, Росавиация сообщила о том, что вследствие финансовых проблем прекращаются чартерные перевозки «ВИМ-Авиа». Сумма долга авиакомпании составляет свыше десяти миллиардов рублей. Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании. Совладельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы находятся в розыске.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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