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В Уфе в родительский день до кладбищ будут ездить 65 автобусов

16 апреля 2018, 16:31
На общественном транспорте можно будет добраться до Южного и Северного кладбищ.

В родительский день - 17 апреля 2018 года - ГУП «Башавтотранс» выведет на линии 65 автобусов для проезда по специальным маршрутам до Южного и Северного кладбищ Уфы, сообщили в уфимской мэрии.

До Южного кладбища можно будет доехать с остановок «Округ Галле» и «БГУ», а до Северного кладбища «Тимашево» с остановок ДК «УМПО» и «Колхозный рынок».

По маршруту «ДК УМПО-п.Тимашево» будут работать 18 автобусов марки "Нефаз", маршрут №505, время работы маршрута с 8.00 до 20.00 часов, интервал движения 7-10 минут.

По маршруту «Колхозный рынок – п. Тимашево» будут работать 16 автобусов марки "Нефаз", маршрут №535, будет работать с 8 до 20 часов, интервал движения - 7-10 минут.

По маршруту «Округ Галле – Южное кладбище» будут работать 25 автобусов марки Нефаз, маршрут №520, время работы маршрута с 8.00 до 18.00 часов, интервал движения 7-10 минут.

По маршруту «БГУ-Южное кладбище» будут работать 6 автобусов марки Нефаз, маршрут №530, время работы маршрута с 8.00 до 18.00 часов, интервал движения 10 минут.

Отправление всех автобусов будет производится по наполняемости. Стоимость проезда будет установлена по действующим на городских маршрутах тарифам – 25 рублей за наличный расчет, 20 рублей по транспортным картам.

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