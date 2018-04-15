mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе прокуратура распорядилась передавить польские груши

15 апреля 2018, 16:00
Фрукты попали под действие запрета ввоза и реализации санкционных продуктов в Россию.

В Орджоникидзевском торгово-распределительном центре Уфы был выявлен факт реализации одним из индивидуальных предпринимателей груш польского производства. ,

Общая масса запрещенного товара составила 180 кг. Помимо сомнительного происхождения, груши были уличены еще и в отсутствии сопроводительной документации, подтверждающей их качество и безопасность для потребителей.

По информации пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, «криминальные» фрукты были изъяты и уничтожены.

- Учитывая, что названная страна ввела экономические санкции в отношении нашего государства, ее продукция в качестве симметричного экономического ответа нашего государства запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации. Указанный запрет действует до 31 декабря 2018 года, - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура выясняет пути ввоза на территорию России «санкционной» продукции.

Попутно также решается вопрос о привлечении предпринимателя к административной ответственности за реализацию незаконной продукции.

Подобные проверки продолжатся.

Материалы по теме
В Уфе уничтожили 16,5 тонн винограда из Турции
#Новости#Санкционные продукты#Татьяна Майорова,#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48