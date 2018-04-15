В Уфе прокуратура распорядилась передавить польские груши

- Учитывая, что названная страна ввела экономические санкции в отношении нашего государства, ее продукция в качестве симметричного экономического ответа нашего государства запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации. Указанный запрет действует до 31 декабря 2018 года, - сообщили в прокуратуре.