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В Башкирии пропавшего 17-летнего юношу нашли мертвым

14 апреля 2018, 18:22
17 марта текущего года пропал 17-летний Айгиз Н. Накануне рядом с трассой возле города Баймак нашли его тело.

Подросток выехал из Баймака в село Куянтау, где он родился. Планировал ехать на попутках, но до дома так и не добрался. Поиском Айгиза занимались волонтеры и личный состав УМВД Баймакского района.

Его обнаружил сотрудник полиции, шедший по возможному пути парня. Некоторое время тело находилось под снегом, полицейский ег заметил, после того, как он растаял.

На данный момент Следкомом Башкирии ведется доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза.

Также сообщается, что юноша уходил из дома не в первый раз.

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