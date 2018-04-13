В Уфе задержали 15-летнего угонщика автомобилей

Пойман 15-летний угонщик автомобилей из Иглинского района, сообщили в пресс-службе МВД по республике. В одном случае угнал у 19-летнего молодого человека «ВАЗ-2106» с Интернациональной. В другом случае не довел дело до конца, поскольку спугнули прохожие, когда школьник пытался угнать «шестерку» с улицы Орджоникидзе.