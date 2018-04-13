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В Уфе задержали 15-летнего угонщика автомобилей

13 апреля 2018, 13:18
На школьника возбуждены уголовные дела по трем статьям.

Пойман 15-летний угонщик автомобилей из Иглинского района, сообщили в пресс-службе МВД по республике. В одном случае угнал у 19-летнего молодого человека «ВАЗ-2106» с Интернациональной. В другом случае не довел дело до конца, поскольку спугнули прохожие, когда школьник пытался угнать «шестерку» с улицы Орджоникидзе.

Мальчик приехал в Уфу в лечебное заведение. В один из моментов он решил прокатиться на чужом автомобиле. У первой легковушки оказалась незапертая задняя дверь и напрямую замкнув систему зажигания, школьник поехал кататься.

Возбуждены уголовные дела по факту угона и покушения на угон автомобиля.

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