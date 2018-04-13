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В России могут объединить Минпромторг и Минэнерго

13 апреля 2018, 18:03
После инаугурации президента, которая состоится 7 мая, министерство промышленности и торговли РФ может объединиться с министерством энергетики. Вопросами электроэнергетики будет заниматься другая структура.

По словам федерального чиновника, знакомого с ходом обсуждений, после инаугурации предполагается объединить Минпромторг и Минэнерго. Регулировать электроэнергетику будет другая структура. Об этом пишет rns.online.

Источник в одной из нефтяных компаний подтвердил, что разговоры об объединении министерств ведутся. Сами ведомства отказались комментировать информацию, как и представитель вице-премьера Аркадия Дворковича, который курирует топливно-энергетический комплекс.

В 2008 году президент РФ упразднил Министерство промышленности и энергетики, разделив их на Минпромторг и Минэнерго. Министерство занималось регулированием промышленного, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, развитием авиационной отрасли, освоением месторождений полезных ископаемых, а также развитием науки и техники.

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