В России могут объединить Минпромторг и Минэнерго

В 2008 году президент РФ упразднил Министерство промышленности и энергетики, разделив их на Минпромторг и Минэнерго. Министерство занималось регулированием промышленного, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, развитием авиационной отрасли, освоением месторождений полезных ископаемых, а также развитием науки и техники.