mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии предупредили о начале сезона клещей

13 апреля 2018, 10:44
Минздрав напоминает жителя Башкирии об опасности.

Активность клещей начинается, когда почва прогревается до 5-7°C, сообщили в пресс-службе минздрава республики. Наиболее активны клещи в теплые дни мая и июня месяцев, а после активны в августе и сентябре.

Самые опасные инфекции, которые переносят клещи – энцефалит и боррелиоз. Инкубационный период, т.е. время между укусом клеща и началом заболевания обычно длится 7-14 дней.

Первыми признаки клещевого энцефалита являются:

- Внезапное начало;

- Озноб, быстрое повышение температуры тела до 38-39° С;

- Сильная головная боль;- Боли во всем теле, разбитость, слабость, тошнота;

- Покраснение лица и глаз;

- С 3-5-го дня заболевания возможно появление признаков поражения нервной системы: судороги, бред, нарушение движений, слабость в конечностях.

Материалы по теме
Башкирию атаковали клещиЧто делать, если вы обнаружили на себе клеща?В Башкирии за период активности клещи покусали 10 226 человек
#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48