В Башкирии предупредили о начале сезона клещей

Активность клещей начинается, когда почва прогревается до 5-7°C, сообщили в пресс-службе минздрава республики. Наиболее активны клещи в теплые дни мая и июня месяцев, а после активны в августе и сентябре.
Самые опасные инфекции, которые переносят клещи – энцефалит и боррелиоз. Инкубационный период, т.е. время между укусом клеща и началом заболевания обычно длится 7-14 дней.
Первыми признаки клещевого энцефалита являются:
- Внезапное начало;
- Озноб, быстрое повышение температуры тела до 38-39° С;
- Сильная головная боль;- Боли во всем теле, разбитость, слабость, тошнота;
- Покраснение лица и глаз;
- С 3-5-го дня заболевания возможно появление признаков поражения нервной системы: судороги, бред, нарушение движений, слабость в конечностях.