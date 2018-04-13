mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Певица Вера Брежнева навестила девочку из Башкирии с сильными ожогами

13 апреля 2018, 09:47
14-летняя Карина Кадырова перенесла уже 21 операцию.

Популярная певица Вера Брежнева побывала в Башкирии, чтобы, по ее словам, сделать сюрприз 14-летней жительнице Стерлитамака Карине Кадыровой.

Напомним, шесть лет назад девочка получила сильные ожоги во время несчастного случая возле газовой плиты. С тех пор она перенесла уже 21 операцию, 89 переливаний крови и больше 150 сеансов наркоза.

- Еду в гости! Обожаю сюрпризы, поэтому человек об этом не знает. Ее историю я узнала из Instagram, и она не знала, что я приеду. В данный момент у нее послеоперационный период. Мы болтали, Карина смеялась, и я, радостная, сидела рядом. Сюрприз удался! Делайте сюрпризы! Просто так! Знакомым и незнакомым! А я буду продолжать, и может в следующий раз это будете вы, - написала Вера Брежнева на своей странице в Instagram.

Материалы по теме
В Уфе Вера Брежнева впервые презентует live-шоу
#Новости#Благотворительность#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48