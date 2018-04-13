На члена Адвокатской палаты Башкирии надели наручники

Напомним, Ромео Фарукшин был задержан вместе со своим знакомым по подозрению в коммерческом подкупе. По предварительным данным, он обещал за определенную плату незаконно оказать содействие одному из юристов в сдаче экзамена на присвоение ему статуса адвоката. А юрист сообщил о намечающейся сделке в ФСБ. Примечательно, что сначала был задержан посредник, обещавший за доплату договориться о сдаче экзамена с Фарукшиным, а затем он согласился сотрудничать со следствием и уже под контролем оперативников передал 250 тысяч рублей самому именитому адвокату.