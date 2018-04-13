На члена Адвокатской палаты Башкирии надели наручники

Судья Советского районного суда Уфы накануне вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста известному уфимскому адвокату Ромео Фарукшину, подозреваемому в коммерческом подкупе. Подробности рассказали в программе «Вести-Башкортостан».
Напомним, Ромео Фарукшин был задержан вместе со своим знакомым по подозрению в коммерческом подкупе. По предварительным данным, он обещал за определенную плату незаконно оказать содействие одному из юристов в сдаче экзамена на присвоение ему статуса адвоката. А юрист сообщил о намечающейся сделке в ФСБ. Примечательно, что сначала был задержан посредник, обещавший за доплату договориться о сдаче экзамена с Фарукшиным, а затем он согласился сотрудничать со следствием и уже под контролем оперативников передал 250 тысяч рублей самому именитому адвокату.
Следователи по материалам ФСБ возбудили уголовное дело в отношении адвоката по статье «Коммерческий подкуп» и в отношении его знакомого-посредника.
Суд избрал для Фарукшина меру пресечения в виде ареста на два месяца. Следствие по делу продолжается.
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