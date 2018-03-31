В Башкирии задержан мужчина, ранивший двух уфимских полицейских
Сегодня, 12:13ПроисшествияЗиля Аскерова
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Мужчина скрывался в квартире у родных в Белорецке.
Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Башкирии установили местонахождение злоумышленника, напавшего ножом на двух сотрудников полиции Уфы.
В настоящее время его собираются доставить в столицу и передать в руки сотрудников регионального подразделения Следственного комитета России.
Напомним, ранее в Уфе двое полицейских пытались задержать двух мужчин, подозреваемых в хранении наркотических веществ. Один из них оказал сопротивление и, ранив полицейских ножом в руку и в бок, сбежал. У другого при осмотре обнаружили пакетик с веществом, похожего на наркотики.
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