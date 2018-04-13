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Кабмин РФ планирует контролировать сделки с криптовалютой от 600 тыс. руб.

13 апреля 2018, 16:16
Правительство Российской Федерации собирается доработать закон «О цифровых финансовых активах».

Члены Кабинета министров намерены взять под контроль все операции, совершаемые россиянами с криптовалютой на сумму от 600 000 рублей. Об этом пишет портал rns.online.

Инициатива российского правительства направлена на закрепление в отечественном праве определения финансовых активов, создаваемых посредством цифровых технологий. Для этого в оборот официально введут новые понятия, среди которых и криптовалюта.

Власти хотят получать прибыль от сделок населения с криптовалютой. Обмен цифровых денег на сумму свыше 600 000 рублей обложат налогом. Данные операции подпадут под валютный контроль. Таким образом, Кабмин РФ поддержал законопроект депутатов Госдумы «О цифровых финансовых активах», сообщает издание.

Напомним, на сегодняшний день в России уже действует обязательный валютный контроль. Он применим в отношении банковских операций на сумму от 600 000 рублей. Власти называют валютный контроль мерой по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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