mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Чистая прибыль «Русской аквакультуры» сократилась более чем на 82%

12 апреля 2018, 17:51
По итогам 2017 года чистая прибыль производителя лосося «Русская аквакультура» упала на 82,4%.

За минувший год компания «Русская аквакультура» получила чистой прибыли 376,3 миллиона рублей, против 2,1 миллиарда в 2016 году. Об этом пишет портал rns.online.

По словам представителей «Русской аквакультуры», падение чистой прибыли в прошлом году связано с отсутствием зарыбления в 2016 году. Тогда специалисты переоценили объемы биологических активов. В результате показатели компании в 2017 и 2018 годах будут не такими высокими, как раньше. До конца этого года «Русская аквакультура» намерена исправить положение. Ведь в этот период будет завершен цикл зарыбления 2017 года.

В минувшем году выручка «Русской аквакультуры» возросла до 5,02 миллиарда рублей. В 2016 году размер выручки составил 2,47 миллиарда рублей.

Отметим, что компания «Русская аквакультура» занимается в России производством красной рыбы. В Баренцевом море она выращивает атлантического лосося, а в озерах Карелии — форель.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48