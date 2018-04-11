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Возле аэропортов Москвы закроют воздушное пространство из-за парада Победы

11 апреля 2018, 20:18
Рядом с некоторыми аэропортами Москвы из-за репетиции Парада Победы закроют воздушное пространство. Эта информация стала известна от представителей государственной корпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД).

Представители корпорации сообщили, что, в связи проведением репетиций воздушной части Парада Победы, который состоится 9 мая 2018 года в столице, национальный провайдер аэронавигационного обслуживания ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 11 и 13 апреля введет временные ограничения на использование воздушного пространства возле ряда московских аэропортов, написал портал rns.online.

Так, с 10:40 до 11:10 по московскому времени закроют воздушное пространство вблизи столичных аэропортов Внуково и Остафьево. А с 10:45 до 11:05 по Москве это будет сделано возле Домодедово и Жуковского (Раменское).

Аэропорта Шереметьево ограничения в указанные дни не коснутся.

По сообщению ГК ОрВД, отечественные и зарубежные пользователи воздушного пространства заранее получили от госкорпорации соответствующие уведомления посредством международной системы оповещения пилотов NOTAM. При сложных погодных условиях репетиции могут перенести на резервные дни.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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